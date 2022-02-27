Menemen nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli menemen tarifi

Menemen kahvaltıların vazgeçilmesi ve Türkiye'de mutfak kültüründe önemli bir yeri var. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde menemen için "Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek" tanımı yer alır. Dönem dönem soğanlı mı soğansız mı yapılır tartışması gündeme gelmiştir. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Kuru Biberli Menemen tarifinde, bir servis tabağı dolusu kuru sivri biber, 4 adet domates, 3 adet orta boy kuru soğan, 4 çorba kaşığı sıvı yağ, 4 adet yumurta, tuz ve su malzemeleri kullanılır ve yapılışı şöyledir: “Kuru biberler haşlanarak suyu süzülür. Tavaya yağ eklenerek doğranan soğanlar biraz kavrulduktan sonra biberler eklenir ve kavrulur. Üzerine domates eklenip kavrulmaya devam edilir. Karışım kavrulduktan sonra yumurtalar kırılarak pişirilir ve servis yapılır.”

PASTIRMALI MENEMEN

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Çakallı Menemeni’nde 250 gram tereyağı, 15 gram yeşil biber, 600 gram domates, 10 gram pastırma, 100 gram kaşar peyniri, 8 yumurta kullanılır. Tarifi şöyledir: “Tereyağında biber öldürülür, domates ezerek pişirilir. 10 gram pastırma ve 100 gram kaşar iyice eriyene kadar pişirilir. Yumurtalar isteğe göre pişirilir. Çakallı mevkiinde yer alan lokantalarda sunulan yörenin özel bir lezzetidir.”

Biz de Lezzet mutfak şefi Şef Başak Öngel ile birlikte kolay menemen yapıyoruz. İşte menemen tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları: (Kahvaltılık tarifler bölümümüze de bakabilirsiniz)

Menemen Tarifi İçin Malzemeler



• 1 büyük domates

• 2 sivri biber

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yumurta

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber