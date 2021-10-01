Nar nasıl yenir? Kolay nar ayıklama için 2 yöntem
Yemesi bir o kadar keyifli narın soyulması bir o kadar zahmetli diyorsanız bu iki yöntem tam size göre! Nar satın alırken ilk akla gelen sorulardan biri nar nasıl yenir, nasıl ayıklanırdır. Nar ayıklamanın püf noktalarını ve 2 çeşit kolay ayıklama yöntemini sizler için adım adım anlattık
Nar, kalın kabuklu bir meyvedir. Narın içinde yaklaşık 600 tane çekirdek hem çiğ olarak tüketilebilen hem de meyve suyuna dönüştürülebilen tohumlar bulunur. Nar tanelerini çıkarmak zor olabilir ancak doğru tekniği bilmek süreci kolaylaştıracaktır. Bu yazımızda, nar tanelerini nasıl kolayca ayıklayabileceğinizi sizler için ele aldık. Nar ayıklamanın püf noktalarını ve nasıl soymanız gerektiğiyle ilgili tüm adımları teker teker yazdık. İşte adım adım nar ayıklama.... (Nar, Nar Suyu, Nar Ekşisi: Faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
Nar soymanın ve ayıklamanın 2 kolay yolu
Nar tanelerini bir kaşık veya bıçakla çıkarmanın iki yolu vardır.
1. Kaşıkla Nar Ayıklama
Nar tanelerini çıkarmanın popüler yöntemlerinden biri tahta kaşık kullanmaktır.
- İlk olarak, meyveyi ortasından ikiye bölün. Ardından, tohum tarafı aşağı bakacak şekilde bir kasenin üzerine tutun.
- Tahta kaşığın arkasıyla nar kabuğuna tüm çekirdekleri dökülene kadar sertçe vurun.
- Kabı yarısına kadar suyla doldurabilirsiniz, böylece tohumlar dibe batarken, öz parçaları üste doğru yüzer. Bu, tohumları ayırmayı kolaylaştırır.
- İstenmeyen öz kalıntılarını gidermek için tohumları durulayın ve süzün.
- Nar yemenin keyfini çıkarmaya hazır olun!
2. Bıçakla Nar Temizleme
Nar tanelerini ulaşmanın eşit derecede popüler ve etkili bir başka yöntemi de meyveyi kesmek için bıçak kullanmaktır .
- İlk olarak, bir soyma bıçağı kullanarak, meyvenin çiçek olarak bilinen tepesindeki küçük sapı çıkarın.
- Ardından, meyvenin etrafında yaklaşık altı eşit aralıkla meyveyi soyun.
- Narı soyarken nardan çıkan suların etrafa saçılmasını istemiyorsanız kesikleri çok derin yapmayın.
- Sonra meyveyi tutun ve baş parmaklarınızı çiçeğin olduğu yere koyun.
- Soyduğunu bölümleri ayırmak için meyveyi yavaşça ayırın.
- Bunu bir kase üzerinde yapmak faydalı olabilir.
- Tohumların her bir bölümünü çevreleyen beyaz zarı da soyun.
- Meyvenin olgunluğuna ve tohumların ne kadar kolay çıktığına bağlı olarak, tohumları çıkarmak için bazı tohumları hafifçe ovalamanız gerekebilir.