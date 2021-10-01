Nar nasıl yenir? Kolay nar ayıklama için 2 yöntem

Nar, kalın kabuklu bir meyvedir. Narın içinde yaklaşık 600 tane çekirdek hem çiğ olarak tüketilebilen hem de meyve suyuna dönüştürülebilen tohumlar bulunur. Nar tanelerini çıkarmak zor olabilir ancak doğru tekniği bilmek süreci kolaylaştıracaktır. Bu yazımızda, nar tanelerini nasıl kolayca ayıklayabileceğinizi sizler için ele aldık. Nar ayıklamanın püf noktalarını ve nasıl soymanız gerektiğiyle ilgili tüm adımları teker teker yazdık. İşte adım adım nar ayıklama.... (Nar, Nar Suyu, Nar Ekşisi: Faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Nar soymanın ve ayıklamanın 2 kolay yolu

Nar tanelerini bir kaşık veya bıçakla çıkarmanın iki yolu vardır.

1. Kaşıkla Nar Ayıklama

Nar tanelerini çıkarmanın popüler yöntemlerinden biri tahta kaşık kullanmaktır.

İlk olarak, meyveyi ortasından ikiye bölün. Ardından, tohum tarafı aşağı bakacak şekilde bir kasenin üzerine tutun.

Tahta kaşığın arkasıyla nar kabuğuna tüm çekirdekleri dökülene kadar sertçe vurun.

Kabı yarısına kadar suyla doldurabilirsiniz, böylece tohumlar dibe batarken, öz parçaları üste doğru yüzer. Bu, tohumları ayırmayı kolaylaştırır.

İstenmeyen öz kalıntılarını gidermek için tohumları durulayın ve süzün.

Nar yemenin keyfini çıkarmaya hazır olun!



2. Bıçakla Nar Temizleme

Nar tanelerini ulaşmanın eşit derecede popüler ve etkili bir başka yöntemi de meyveyi kesmek için bıçak kullanmaktır .