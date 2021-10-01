Nar, Nar Suyu, Nar Ekşisi: Faydaları nelerdir? Besin değeri nedir?

Bir dut olarak sınıflandırılan nar meyvesinin çapı yaklaşık 5–12 cm kadardır. M.Ö. narın ilk ekilen meyvelerden biri olduğuna inanılmaktadır. Bazı bilim insanları narın İran'a ve Kuzey Hindistan'daki Himalayalara özgü olduğu, daha sonra tüm Akdeniz bölgesinde Asya, Afrika ve Avrupa'da yetiştirildiği ve Çin'e kadar doğuya uzandığını söylemektedir. Nar kültürümüzde de üretkenliğin ve gücün simgelerinden biri olarak kabul edilen bir besin türüdür. Tek bir tane kalın bir meyve gibi gözüken narın içinde yenilebilir yüzlerce tohum var. Her tohum, aril olarak bilinen kırmızı, sulu ve tatlı bir tohum örtüsü ile çevrilidir. Peki narın faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Nar suyunun ve nar ekşisinin faydaları nelerdir? Diyetisyen Mehtap Yakut sizler için narı, nar suyunu ve nar ekşisinin tüm sorularını yanıtladı. (Nar nasıl yenir? Kolay nar ayıklama için 2 yöntem başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Narın Faydaları Nelerdir?

Yakut, narın faydalarını şöyle sıralıyor:

Nar diğer meyvelere göre antioksidan içeriği fazla olan bir besindir.

Bu sayede vücutta dolaşan serbest radikallerin dışarı atılmasını ve vücuttaki toksik atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

Kalp damar sağlığı üzerinde büyük etkisi olan nar aynı zamanda doğal bir kalp ilacı olma özelliğine sahiptir.

Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu görevi üstlenerek kalp damar sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

Narın hafızayı güçlendirici bir etkisi de vardır.

Pek çok farklı özelliği ile insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan narın vücutta çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kullanılması mümkündür.

Narın Besin Değeri Nedir?

Peki, narın besin değeri nedir? Yakut bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Besin değeri açısından incelendiğinde 100 gram narın yaklaşık 83 kaloriye sahip olduğu görülür. 1,7 gram protein, 19 gram karbonhidrat, 4 gram lif içeren nar potasyum, magnezyum, sodyum, kalsiyum, K vitamini, C vitamini ve folik asit açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Ayrıca narda punikalajin ve punikik asit denilen iki önemli bileşen vardır. Bu bileşenler güçlü tıbbi özelliklere sahiptirler. Punikalajin güçlü bir antioksidan olarak meyvenin kendisinde ve kabuğunda bulunur. Punikik asit ise nar tohumlarının içerdiği yağ asididir ve bu iki bileşen insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Nar Hangi Sağlık Sorunlarına İyi Gelebilir?

Vitamin ve mineral açısından son derece zengin bir besin olan nar; konjonktivit, osteoartrit, kolesterol, grip ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda menopoz döneminde yaşanan sıcak basmalarının ve kalp krizi riskinin azaltılmasında da etkili olduğu bilinir.

Nar Suyunun Faydaları Nelerdir? Nar Suyu Neye İyi Gelir?

'Nar suyunun faydaları nelerdir?' sorusunu Yakut şöyle yanıtlıyor:

Nar suyu tüketildiğinde narın bir meyve olarak sağladığı faydaların tamamı elde edilebilir. Bunun yanı sıra nar suyunda antioksidan bileşenler ile fitokimyasal ögeler çok daha fazla miktarda bulunur.

1 bardak nar suyunun tüketilmesiyle birkaç adet narda bulunan bileşenlerin alınması mümkün olsa da nar suyunun sıkılmasıyla posa içeriğinin kaybolduğu göz ardı edilmemelidir.

Sindirim sisteminin düzenlenmesi istenildiğinde bu nedenle nar suyu yerine narın kendisinin tüketilmesi tercih edilmelidir.

Diğer meyve suları gibi nar suyu da glisemik indeksi yüksek bir içecektir. Bu nedenle diyabet hastalığı olanlar narı bütün olarak tüketmelidir.

Nar suyunun en önemli özelliklerinden biri kan dolaşımının düzenli hale gelmesini sağlamasıdır.

Damarların içerisinde birikebilecek plakaların oluşumunu önleme özelliği sayesinde vücudun damar tıkanıklığı, kalp krizi, felç ve inme gibi ani gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmasını sağlar.

Aynı zamanda beynin ihtiyaç duyduğu oksijen sağlıklı kan dolaşımına bağlı olarak düzenli bir şekilde sağlandığından hafıza başta olmak üzere beyin fonksiyonları daha etkili bir şekilde yerine getirilir.

İçeriğinde C vitamini ve olifenoller bulunduğundan nar suyunun antioksidan özelliği fazladır.

Diğer bir deyişle nar suyu tüketilmesiyle vücuda giren serbest radikaller, yabancı ve zararlı maddeleri hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırır.

Nar suyunun bu özelliği karaciğerde biriken zararlı maddelerin temizlenmesi görevini de üstlenir.

Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkili olan nar suyunun stres uzaklaştırıcı etkisi de vardır.

Nar suyunun içindeki yararlı maddeler metabolizmayı ve yağların yakılmasını hızlandırır.

Her gün bir bardak nar suyu tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalığa karşı koruma sağlar.

Bir Bardak Nar Suyunda Hangi Besin Değerleri Yer Alır?

Narın besin değeri ile ilgili Yakut'un paylaştığı bilgi ise şöyle: "Nar suyunun 1 bardağında 106 kalori vardır. Aynı zamanda 26 g karbonhidrat, 0.2 g yağ, 0.8 mg C vitamini, 14 IU A vitamini, 612 mg potasyum, 28 mg kalsiyum, 0.2 mg demir bulunur"

Nar Ekşisinin Faydaları Var mıdır?

Peki ya nar ekşisi? Diyetisyen Yakut, nar ekşisinin faydaları içinse şu bilgileri paylaşıyor:

Nar ekşisi lezzetiyle salataları ve yemekleri tatlandırmasının yanı sıra son derece de faydalı bir besindir.

Nar kış aylarında çok tüketilen bir meyve olup vücut direncinin artmasını sağlar.

Nar ekşisi de bağışıklığı güçlendiren bir besindir.

Kalp sağlığını koruma özelliği olan nar ekşisi kolesterolü dengeler ve vücuttaki kan şekeri oranını azaltır.

Doğal bir ilaç görevi üstlenerek diş ve diş eti sağlığının korunmasını sağlar.

Nar ekşisi aynı zamanda kronik yorgunluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliği ile vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.



Nar Ekşisinin Zararları Var mıdır?

Nar ekşisinin zararları yok denilecek kadar az olmakla birlikte dikkatli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde mide ve bağırsaklarda rahatsız edici şişkinlikler oluşması söz konusu olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR