Şişkinlik probleminiz mi var? İşte ödem atan lahana salatası tarifi
Lifli yapısı nedeniyle diyet listelerinin başında yer alan lahana hem iyi bir idrar sökücü hem de ödem attırıcıdır. Vücudunda, kolunda ya da bacağında şişlik hissedenler için lezzetli bir ödem atıcı salata tarifi hazırladık. İşte karşınızda ödem atan lahana salatası ve tarifi...
Lahanada yer alan antioksidan maddeler sayesinde, bağırsaklarınızda oluşan zararlı maddelerin atımı kolay olmaktadır. Ödem ve şişlik gibi problemleri lahana ile giderebilirsiniz. Biz de ödem problemi yaşayan okuyucularımız için ödem atan lahana salatası tarifi hazırladık...
ÖDEM ATAN LAHANA SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1/4 kırmızı lahana
- 1/4 beyaz lahana
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
- 1 yemek kaşığı ay çekirdeği
- 4-5 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Lahanaları ince ince doğrayın, üzerine maydanozu da ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve sirke ilave edin. Üzerine haşlanmış kinoa, keten tohumu ve ay çekirdeği de ekleyerek tüketebilirsiniz.