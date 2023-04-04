Şişkinlik probleminiz mi var? İşte ödem atan lahana salatası tarifi

Lahanada yer alan antioksidan maddeler sayesinde, bağırsaklarınızda oluşan zararlı maddelerin atımı kolay olmaktadır. Ödem ve şişlik gibi problemleri lahana ile giderebilirsiniz. Biz de ödem problemi yaşayan okuyucularımız için ödem atan lahana salatası tarifi hazırladık...

ÖDEM ATAN LAHANA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

1/4 kırmızı lahana

1/4 beyaz lahana

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı ay çekirdeği

4-5 dal maydanoz

Hazırlanışı:

Lahanaları ince ince doğrayın, üzerine maydanozu da ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve sirke ilave edin. Üzerine haşlanmış kinoa, keten tohumu ve ay çekirdeği de ekleyerek tüketebilirsiniz.