Elmalı tarif...

Malzemeler



• 2-3 adet sarı elma

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1-2 adet yıldız anason

• 2 adet çubuk tarçın

• 3-4 yaprak adaçayı

Hazırlanışı

Elmaları kabuklu olarak 0.5 cm kalınlığında dilimleyin ve ortalarını çıkartın. Elma dilimlerini yayvan bir tavaya koyun, üzerlerini kaplamayacak miktarda su ilave edin. Şeker, yıldız anason, çubuk tarçın, adaçayı ekleyin. Kısık ateşte, ara sıra tavayı hafif sallayarak elmalar hafif yumuşayana kadar, 5-10 dakika pişirin. Elmaların diri kalması önemli.