Bezelye mezesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı bezelye

Yarım çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin

3 kornişon turşu

2-3 dal dereotu

1 havuç

Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz



Hazırlanışı

Bezelyeleri sıcak suya ekleyip 10 dakika haşlayın. Turşu, yeşil zeytin, dereotu ve bezelyeyi mümkün olduğu kadar minik doğrayın. Havucu jülyen kesin. Tüm malzemeyi büyük bir kasede karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, pul biber ve tuz ile tatlandırın. Servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



