Güllü makaron
- kişilik
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Malzemeler:
150 gr. pudra şekeri
100 gr. ince çekilmiş badem içi
3 büyük yumurtanın beyazı
75 gr. toz şeker
1 yemek kaşığı gül suyu
Organik pembe gıda boyası
Dolgu için:
90 gr. tereyağı
175 gr. pudra şekeri
Birkaç damla gül suyu
Hazırlanışı:
İki fırın tepsisine pişirme kağıdı yayın. Bir karıştırma kabının
içerisine pudra şekerini ve bademleri koyup karıştırın. Bir başka kapta
yumurta aklarını elektrikli mikserle kar kıvamına gelinceye kadar
çırpın. Şekeri üç posta halinde yumurta aklarına ekleyin, çırpmaya devam
ederek parlak, kalın bir mereng elde edin. Bu karışıma bademli karışımı
ekleyin, karıştırın. Gül suyu ve gıda boyasını da ekleyerek nazikçe
karıştırın. Karışımı krema torbasına koyun. Pişirme kağıtlarının üzerine
eşit miktarda, eşit aralıklarla sıkın. Dört santimetre çapındaki yuvarlak bezeleri tepside dinlenmeye bırakın.
Bir saat sonra 190 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Dışları
kıtır olmalı ancak kızarmamalı. Tepside soğumaya bırakın. Dolgu için,
tereyağını bir kapta yumuşayıncaya kadar karıştırın. Pudra şekerini
ekleyip homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Birkaç damla gül suyunu
da ekleyin. Bezelerin arasına dolgu malzemesinden sürüp sandviç yapın.
Makaronları havasız bir kapta birkaç gün saklayabilirsiniz.