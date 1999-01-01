Pastırmalı kuru fasulyeli dilim ekmek
Sıra dışı bir lezzet
4 kişilik
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Malzemeler
400 g haşlanmış kuru fasulye
60 g mascarpone peyniri
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
4 dilim kızarmış ekmek
4 parça pastırma
¼ demet mikro turp filizi
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Haşlanmış kuru fasulye, mascarpone peyniri, zeytinyağı, tuz ve karabiberi blenderden geçirip püre haline getirin. Kızarmış ekmeklerin üzerine önce zeytinyağı, daha sonra kuru fasulyeli karışımıdan sürün. Pastırma dilimlerini üzerine ekleyin. Turp filizi yaprakları ve karabiber ile süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.
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