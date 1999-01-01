Pastırmalı kuru fasulyeli dilim ekmek

Sıra dışı bir lezzet

4 kişilik -





* Lezzet dergisinden alınmıştır.



BUNU DA DENEYİN!

LİMONLU RİCOTTA PEYNİRLİ DİLİM EKMEK LİMONLU RICOTTA PEYNİRLİ DİLİM EKMEK

LİMONLU RİCOTTA PEYNİRLİ DİLİM EKMEK

LİMONLU RİCOTTA PEYNİRLİ DİLİM EKME

Malzemeler400 g haşlanmış kuru fasulye60 g mascarpone peyniri1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı4 dilim kızarmış ekmek4 parça pastırma¼ demet mikro turp filiziTuzKarabiberHazırlanışıHaşlanmış kuru fasulye, mascarpone peyniri, zeytinyağı, tuz ve karabiberi blenderden geçirip püre haline getirin. Kızarmış ekmeklerin üzerine önce zeytinyağı, daha sonra kuru fasulyeli karışımıdan sürün. Pastırma dilimlerini üzerine ekleyin. Turp filizi yaprakları ve karabiber ile süsleyip servis yapın.