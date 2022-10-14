Çocuklar buna bayılacak! İşte patlamış tatlı mısır tarifi

Son yıllarda paketlenmiş olarak marketlerde karşılaşsak da patlamış tatlı mısırlara daha yeni alışıyor gibiyiz. Ancak evde yapacağınız bu tarifle kendi patlamış tatlı mısırınızı kendiniz yaparak daha leziz bir hale getirebilirsiniz. İşte aradığınız o tarif...

PATLAMIŞ TATLI MISIR TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı fındık yağı

100 gr cin mısır

50 gr tereyağı

6 yemek kaşığı bal





Hazırlanışı

Fındık yağını tencereye alıp ısıtın. Mısırları ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda tencereyi arada bir sallayarak mısırların hepsini patlatın. Tereyağını tavada eritip balla karıştırın. Karışımı patlamış mısırların üzerine gezdirip harmanlayın. Bekletmeden servis yapın.

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