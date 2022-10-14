Çocuklar buna bayılacak! İşte patlamış tatlı mısır tarifi
Televizyon karşısında, sinemada en çok tükettiğimiz gıdaların başında patlamış mısır gelir. Peki, herkesin sevgilisi patlamış mısırı tatlı olarak denediniz mi? Gelin evde çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bu tarife yakından göz atalım...
Son yıllarda paketlenmiş olarak marketlerde karşılaşsak da patlamış tatlı mısırlara daha yeni alışıyor gibiyiz. Ancak evde yapacağınız bu tarifle kendi patlamış tatlı mısırınızı kendiniz yaparak daha leziz bir hale getirebilirsiniz. İşte aradığınız o tarif...
PATLAMIŞ TATLI MISIR TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı fındık yağı
- 100 gr cin mısır
- 50 gr tereyağı
- 6 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Fındık yağını tencereye alıp ısıtın. Mısırları ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda tencereyi arada bir sallayarak mısırların hepsini patlatın. Tereyağını tavada eritip balla karıştırın. Karışımı patlamış mısırların üzerine gezdirip harmanlayın. Bekletmeden servis yapın.
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