Peynirli domates dolması

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet küçük boy domates

50 gr lor peyniri

1 tane taze soğan

1-2 dal maydanoz

5 tane siyah zeytin

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Beyaz biber





Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayıp tepelerini kapak şeklinde keserek içini kaşık yardımıyla çıkarın. Servis tabağında düz durabilmeleri için alt tarafından biraz kesin. Daha sonra domateslerin içlerine tuz serpiştirip suyunun süzülmesi için ters çevirin ve 5-10 dakika bekletin. Bu sırada taze soğanları ve maydanozları temizleyip doğrayın ve zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalara ayırın. Son olarak lor peynirini bir kaseye alın, çatalla ezip maydanoz hariç diğer malzemelerle karıştırın ve domatesin içıne doldurun. Servis yapmadan önce maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

