Susamlı patates topları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik

Malzemeler

3 orta boy patates

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kişniş

2 dal taze kekik

200 gr nohut unu

Yarım limonun suyu

1 su bardağı susam

1 su bardağı yoğurt

1 demet dereotu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıyılmış dereotu ve yoğurdu bir kasede karıştırın. Patatesleri fırında ya da mikrodalga fırında yumuşayıncaya kadar pişirin. Kabuğunu soyup çatalla ezerek bir kaba alın ve soğumaya bırakın. Patatese rendelenmiş sarımsak, kimyon, kekik, kişniş, limon suyu, nohut unu ve salçayı ekleyin. Krema haline gelene kadar karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. üzerini kapatın ve buzdolabında en az 1 saat bekletin. Harçtan parçalar koparıp yuvarlayın ve bolca susama buladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına dereotlu yoğurdu yayın. Üzerine topları yerleştirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

