Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hasan Emre Avcı (Gökhan), Sevim Erdoğan (Leman), Soydan Soydaş (Kayhan) ve "bıyıklı" lakabıyla tanınan Erol Erarslan (Haluk) ekibe veda edecek isimler oldu.