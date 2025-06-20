Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor?
Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde, merakla beklenen ayrılıklar netlik kazandı. Başarılı oyuncu Erkan Avcı’nın kadroya dahil olacağı diziden, dört ismin ayrılacağı kesinleşti.
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Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı ve Aydın Bulut'un yönettiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 103. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa Ünal'ın silahla çıldırdığı sahne sonrası izleyicilerin aklındaki "kimler gidecek, kimler kalacak?" sorusu yanıt buldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hasan Emre Avcı (Gökhan), Sevim Erdoğan (Leman), Soydan Soydaş (Kayhan) ve "bıyıklı" lakabıyla tanınan Erol Erarslan (Haluk) ekibe veda edecek isimler oldu.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan dizinin ilk büyük transferi ise başarılı oyuncu Erkan Avcı olmuştu.