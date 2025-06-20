Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor?

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde, merakla beklenen ayrılıklar netlik kazandı. Başarılı oyuncu Erkan Avcı’nın kadroya dahil olacağı diziden, dört ismin ayrılacağı kesinleşti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor? - Resim : 1

Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı ve Aydın Bulut'un yönettiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 103. bölümüyle sezon finali yaptı. 

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Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor? - Resim : 2

Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa Ünal'ın silahla çıldırdığı sahne sonrası izleyicilerin aklındaki "kimler gidecek, kimler kalacak?" sorusu yanıt buldu. 

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Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor? - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hasan Emre Avcı (Gökhan), Sevim Erdoğan (Leman), Soydan Soydaş (Kayhan) ve "bıyıklı" lakabıyla tanınan Erol Erarslan (Haluk) ekibe veda edecek isimler oldu.

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Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular belli oldu: Kimler ayrılıyor? - Resim : 4

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan dizinin ilk büyük transferi ise başarılı oyuncu Erkan Avcı olmuştu. 