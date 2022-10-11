Risotto yapımının püf noktaları neler? La Mia Luce’nin deneyimli şefi Fatih Sökük anlattı

Türk mutfağıyla benzer renkleri taşıyan, İtalyan mutfağının en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olan Risotto son dönemlerde popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı olan Risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak da pişirilir. Lezzet tutkunlarının Suadiye’deki adresi, ödüllü İtalyan restoranı La Mia Luce’nin deneyimli şefi Fatih Sökük, Risotto yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. (Bu yazının ardından Risotto Alla Milonese tarifimize de göz atabilirsiniz)

"HER AŞAMADA BAŞINDA OLMANIZ GEREKİYOR"

Hem doyurucu hem de pratik Risotto’nun püf noktalarını anlatan La Mia Luce’nin deneyimli şefi Fatih Sökük, "Risotto yapılırken yapılan yanlışlardan biri pirinci yıkamaktır. Pirincin yıkanması, içerisindeki nişasta tadının azalmasına neden olur ve tadını bozar. Risotto pirincini kavururken içindeki soğan yanmamalıdır. Şarabı verdikten sonra kesinlikle tahta kaşıkla karışmalıdır aksi takdirde pirinçler kırılabilir. Pirinç bir müddet dinlendirilmelidir. Ayrıca pişirirken başından ayrılmamanız, her aşamada başında olmanız gerekir. Çünkü dibi tutabilir. İçeriğinde ister deniz mahsullü ister mantar türlerinden de olsa hangi ürün üzerinden yapılacaksa o ürün kesinlikle sarımsakla kavrulmalıdır. Sonrasında balık suyu, sebze veya tavuk suyu bunları vererek pirinç içine atılmalı. Risotto’nun ana malzemesi ve esas aromasını veren şaraptır, atlamayın. Tavuk veya et suyunun tamamını bir anda eklemeyin, kıvamını bozar. Pirincin nişastasını yayarak krema haline gelmesine izin verin. Tereyağı ve parmesan peyniri ile bağlama yapılması da mümkündür" dedi.

"KIVAMININ KREMSİ VE YUMUŞAK OLMASI ÖNEMLİ"

Risotto yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin kıvamı olduğuna vurgu yapan Fatih Sökük, ‘’Kremsi ve yumuşak bir kıvamda olduğuna özellikle dikkat edin. Mutlaka tahta kaşık kullanın ve kısık ateşte pişirin. Risotto için gerekli olan Arborio pirinci vakumlu paketlerde satılır ve açılmadığı sürece yaklaşık iki sene tazeliğini korur. Açtığınız paketi mutlaka hava almayacak şekilde muhafaza edip, serin bir yerde saklamalısınız. Pişirildiği an tüketilmesi gereken Risotto’nun ısıtılarak tekrar yenmesini asla önermiyorum’’ diye belirtti.