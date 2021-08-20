Sebzeleriniz dolapta bozulmasın: İşte nefis kahvaltı keki tarifi

Buzdolabınızda sebzeler mi var? Çeşitli sebzelerle yeni bir tarif mi çıkarmak istiyorsunuz? Ya da kahvaltınız da zengin besin değeri olan sebzeleri mi kullanmak istiyorsunuz? O zaman sıradaki tarif ilginizi çok çekecektir; Sebzeli & Yumurtalı kahvaltı keki tarifi... Peki, nasıl hazırlanır? Hangi sebzeler kullanılabilir? İşte nefis kahvaltı keki tarifi...

KAHVALTILIK SEBZELİ VE YUMURTALI KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Zengin besin deposuyla, sağlıklı ve lezzetli içeriğiyle hem sizin hem de çocuklarınız için mükemmel bir kahvaltı keki olacaktır. Sağlıklı içeriği ile her zaman tüketebileceğiniz bu küçük atıştırmalıklar acelesi olanlar için bire bir. Özellikle sabah telaşla evden çıkanlar artık aç kalmayacak. Yanınıza alabileceğiniz sağlıklı kekler her zaman kurtarıcınız olacak. Ayrıca, çocuklarınıza sebzeyi sevdirmek istiyorsanız bu sağlıklı sebzeli kekleri denemenizi öneririz. Lezzet ve besin deposu olan bu sağlıklı kahvaltı tarifi herkesin gözdesi olacak.

KAHVALTILIK SEBZELİ YUMURTALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 havuç

4-5 dilim beyaz peynir

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam kıyılmış taze dereotu, kıyılmış maydanoz, kıyılmış nane

Pul biber, tuz, karabiber

Hazırlama:

Havucunuzu rendeleyin.

Derin bir kase içerisine unu, yumurtayı, beyaz peyniri, kıyılmış maydanozu, kıyılmış dereotunu, kıyılmış naneyi, yoğurdu, kabartma tozunu, pul biberi, zeytinyağını, rendelediğiniz havucu, karabiber ve tuzu koyun ve iyice yoğurun.

Yoğrulan karışımı slikon muffin kalıplara paylaştırın.

Önceden 180 derece de ısıtılmış fırında muffinler altın sarısı olana kadar, 20-25 dakika pişirin.

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