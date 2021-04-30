Suçluluk dozu düşük, 7 hafif tatlı tarifi

Glutensiz Browni

Malzemeler

150 gr Hindistan cevizi yağı

250 gr bitter çikolata, kabaca doğranmış

4 büyük yumurta

200 gr Hindistan cevizi şekeri

½ çay kaşığı vanilya özü

100 gr glütensiz sade un, elenmiş

60 gr kakao tozu

½ çay kaşığı ince deniz tuzu

150 gr sütlü çikolata, kabaca parçalar halinde kesilmiş

Aşama 1

Fırını 180 derecede ısıtın, yapışmaz bir kek kalıbını yağlayın.

Aşama 2

Küçük bir tencereyi üçte biri suyla doldurun, kaynatın ve üstüne tam oturacak şekilde ısıya dayanıklı bir kase koyun. Bir parça yağı ve çikolatayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak kısık ateşte yavaşça eritin.. Ateşten alın ve biraz soğumaya bırakın.

Aşama 3

Elektrikli çırpma teli kullanarak 8-10 dakika veya iz bırakacak kadar kalın olana kadar yumurtaları ve Hindistan cevizi şekerini çırpın. Soğutulmuş ve ü eritilmiş çikolataya vanilyayı, ardından un, kakao ve bir parça tuzu nazikçe katın. Son olarak, çikolata parçalarını ekleyin. Kek hamurunu kalıba dökün, fırının ortasına koyun ve 30-35 dakika pişirin.

Aşama 4

12 kare kesmeden önce biraz soğumaya bırakın.