Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatan ballı cevizli ve hurmalı dondurma tarifi

Malzemeler:

200 ml krema

1 çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı bal

4 hurma (Küçük küçük doğranmış)

3 yumurtanın sarısı

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü



Hazırlanışı:

Sütü, yumurta sarılarını ve balı benmari usulü ısıtın. Kremayı ayrı bir kasede yoğurtla birlikte çırpın. Karışımı ballı karışıma yavaş yavaş ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru karıştırarak tüm malzemeyi birleştirin. En son ceviz içi ile hurma parçalarını ekleyin. Hafifçe karıştırın ve buzluğa dayanıklı bir kaba aktarın. Buzlukta donuncaya kadar bekletin. Dondurma kaşığı ile alarak kuplara paylaştırın. Üzerine bal gezdirerek soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.