Çikolata fondü

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- kişilik -

Malzemeler

1 paket (80 gr. ) bitter çikolata (ya da 80 gr. Toblerone kullanabilirsiniz)

1/2 bardak krema

İsteğe bağlı: 2 yemek kaşığı Kirsch brendi (Cointreau ya da Amaretto)

Yanında servis yapmak için;

Çilek, kuru kayısı, muz ya da macaron



Hazırlanışı:

Bitter çikolataları parçalara ayırın (Toblerone kullanıyorsanız Toblerone’ları üçgen parçalara ayırın). Krema ve çikolatayı, eğer brendi kullanıyorsanız Kirsch Brendi ya da Conintreau markalı içkiyi bir sos kabında karıştırın. Düşük ısıda çikolata eriyene ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin. Bunu fondü kabınıza boşaltın; fondü kabının altındaki mum, çikolatanın soğumasını engelleyecektir. İsteğe bağlı olarak sütlü çikolata da kullanılabilir. Meyveleri bu sosa batırıp afiyetle yiyin.