Çikolatalı rulo pasta tarifi

Malzemeler:

100 gr bitter çikolata

150 gr toz şeker

5 yumurta

2 yemek kaşığı pudra şeker

Krema için

100 gr beyaz çikolata

250 ml krema



Hazırlanışı:

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Şeker ve yumurta sarılarını mikserle 3-4 dakika çırpın ve çikolataya ekleyin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını iyice katılaşıncaya kadar çırpın ve kaşıkla eritilmiş çikolata ekleyip çırpmadan karıştırın. Hamuru 33 cm x 23 cm ölçülerinde yağlı kağıt serili kalıba aktarın ve 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Genişçe kesilmiş yağlı kağıt üzerine pudra şeker serpiştirin ve fırından çıkardığınız keki kağıdın üzerine transfer edin. Rulo şeklinde sarararak soğumaya bırakın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve soğuduktan sonra krema ile katılaşıncaya kadar çırpın. Kekin üzerine kremayı yayın ve tekrar rulo şeklinde sarın. Üzerine pudra şeker serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

