Çikolatalı sufle tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

240 g bitter çikolata

5 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

4 yumurta

Üzeri için:

Pudra şekeri

Krema



Hazırlanışı:

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Küçük parçalara böldüğünüz tereyağını ilave edin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın. Toz şeker ve unu ilave edip karıştırın. Karışım ılınmaya başlayınca yumurtaları teker teker ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Karışımı yağladığınız sufle kaplarına paylaştırıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip krema ile süsleyerek servis yapın.