Çilekli cheesecake

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- kişilik -

Malzemeler

2 bardak ezilmiş bisküvi

750 gr. krem peynir

200 ml. çilek suyu

1/2 bardak toz şeker

2 adet yumurta

1/2 bardak erimiş tereyağı

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak ekşi krema

İsteğe göre çilek



Hazırlanışı:

Tereyağını eritin ve un halindeki bisküvilerle karıştırın. Şekerden 2 yemek kaşığı alarak bu karışıma ilave edin. Kenarları yuvarlak bir tepsiye dökün, bardakla etrafını sıkıştırın. Derin dondurucuya koyun ve bir saat bekletin. Yumurtayı çırpın, krem peynir ve şekeri ekleyip boza kıvamına gelinceye kadar tekrar çırpın. Ekşi kremayı, vanilyayı ve nişastayı üzerine ekleyin. Çok sıcak bir fırına koyun. Daha sonra ısıyı çok aza getirip, 45 dakika pişirin. Fırının ocağını aralandırın ve 3 saat öylece bekletin. Sonrasında ayrı bir kaba alın.



Süslemesi

Çilek suyunu çok az nişasta ile kaynatıp koyuca kıvama getirin ve cheesecake’in üzerine dökün. Bunun yerine üzerini çilek ile süsleseniz de yeterli olur.