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Damla çikolatalı cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
80 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 yumurta
2.5 su bardağı un
yarım paket kabartma tozu
yarım çay bardağı kakao
1 bardak damla çikolata
1 paket vanilya

Yapılışı
Bir kabın içerisine, şeker, un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu koyun. Üzerine tereyağı, yumurta ve sütü ekleyin. Malzemelerin hepsini mikserle iyice karıştırın. Hepsi karıştıktan sonra damla çikolataları ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla tekrar alttan üste doğru karıştırın. Daha sonra cupcake kalıplarının içine karışımı kaşık yardımıyla dökün. Keklerinizi önceden 170 derecede ısıltılmış fırında 30 dakika pişirin.

Süsleme
Cupcake’in üzerini kalıplarla kestiğiniz beyaz şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini ise yine kalıplarla yaptığınız çiçek şeklindeki kırmızı hamurlarla süsleyin.

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