Damla çikolatalı cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
80 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 yumurta
2.5 su bardağı un
yarım paket kabartma tozu
yarım çay bardağı kakao
1 bardak damla çikolata
1 paket vanilya
Yapılışı
Bir kabın içerisine, şeker, un, kabartma tozu, vanilya
ve kakaoyu koyun. Üzerine tereyağı, yumurta ve sütü
ekleyin. Malzemelerin hepsini mikserle iyice karıştırın.
Hepsi karıştıktan sonra damla çikolataları ekleyin ve
tahta kaşık yardımıyla tekrar alttan üste doğru karıştırın.
Daha sonra cupcake kalıplarının içine karışımı kaşık
yardımıyla dökün. Keklerinizi önceden 170 derecede
ısıltılmış fırında 30 dakika pişirin.
Süsleme
Cupcake’in üzerini kalıplarla
kestiğiniz beyaz şeker hamuru ile
kaplayın. Üzerini ise yine kalıplarla
yaptığınız çiçek şeklindeki kırmızı
hamurlarla süsleyin.