Damla çikolatalı cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

80 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

2.5 su bardağı un

yarım paket kabartma tozu

yarım çay bardağı kakao

1 bardak damla çikolata

1 paket vanilya



Yapılışı

Bir kabın içerisine, şeker, un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu koyun. Üzerine tereyağı, yumurta ve sütü ekleyin. Malzemelerin hepsini mikserle iyice karıştırın. Hepsi karıştıktan sonra damla çikolataları ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla tekrar alttan üste doğru karıştırın. Daha sonra cupcake kalıplarının içine karışımı kaşık yardımıyla dökün. Keklerinizi önceden 170 derecede ısıltılmış fırında 30 dakika pişirin.



Süsleme

Cupcake’in üzerini kalıplarla kestiğiniz beyaz şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini ise yine kalıplarla yaptığınız çiçek şeklindeki kırmızı hamurlarla süsleyin.

