menu

close

menu

close

menu

close

Fırında kayısı tatlısı

Gün kurusu kayısı ile muhteşem bir tarif

Malzemeler:
500 g gün kurusu kayısı
2 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi
50-100 g tereyağı
Şerbeti için
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:
Kayısıları iyice yıkayın ve bol suda yumuşayıncaya kadar, 1 saat bekletip süzün. Ortaları yarılan kayısıların içine, dövülmüş ceviz içinden 1’er çay kaşığı kadar koyup bastırarak kayısıları kapatın. Kayısıları tepsiye aralarında fazla boşluk bırakmadan yerleştirin. Üzerine kalan ceviz içini serpip fındık büyüklüğünde tereyağı parçaları koyun. Sıcak fırında, kayısıların üzeri pembeleşinceye kadar, 15-20 dakika kadar kızartın. Diğer tarafta su ve şekeri orta boy bir tencereye aktarıp kısık ateşte, şeker iyice eriyinceye ve ha f koyulaşıncaya kadar, yaklaşık 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan alarak ılık hale gelmesini bekleyin. Şerbeti fırından çıkarılan sıcak kayısıların üzerine gezdirin. Tatlıyı fırında 10-15 dakika daha pişirip alın. Soğuyunca servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli üzümlü lor tatlısı
Matchalı yoğurt kasesi
Kivili parfe
Kakaolu chia yoğurt puding
Ahududulu müsli
Çilekli cheesecake
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli üzümlü lor tatlısı
Matchalı yoğurt kasesi
Kivili parfe
Kakaolu chia yoğurt puding
Ahududulu müsli
Çilekli cheesecake

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.