Gün kurusu kayısı ile muhteşem bir tarif

Malzemeler:

500 g gün kurusu kayısı

2 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

50-100 g tereyağı

Şerbeti için

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Kayısıları iyice yıkayın ve bol suda yumuşayıncaya kadar, 1 saat bekletip süzün. Ortaları yarılan kayısıların içine, dövülmüş ceviz içinden 1’er çay kaşığı kadar koyup bastırarak kayısıları kapatın. Kayısıları tepsiye aralarında fazla boşluk bırakmadan yerleştirin. Üzerine kalan ceviz içini serpip fındık büyüklüğünde tereyağı parçaları koyun. Sıcak fırında, kayısıların üzeri pembeleşinceye kadar, 15-20 dakika kadar kızartın. Diğer tarafta su ve şekeri orta boy bir tencereye aktarıp kısık ateşte, şeker iyice eriyinceye ve ha f koyulaşıncaya kadar, yaklaşık 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan alarak ılık hale gelmesini bekleyin. Şerbeti fırından çıkarılan sıcak kayısıların üzerine gezdirin. Tatlıyı fırında 10-15 dakika daha pişirip alın. Soğuyunca servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.