Evde kayısı marmelatı nasıl yapılır? Püf noktaları ile kayısı marmelatı tarifi
Kayısı marmelatı nasıl yapılır mı diyorsunuz? Şimdi kayısının en bol zamanı, kayısı marmelatı da en sevilen kahvaltılık lezzetlerin başında geliyor. Bu yüzden sizler için zamanı geçmeden hazırlayacağınız lezzetli bir kayısı marmelatı reçetesi hazırladık: Karşınızda kayısı marmelatı tarifi
A, B, C, E vitaminleri içeren kayısı aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu özelliğiyle de oldukça faydalı. Kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi vererek kilo kontrolü sağlıyor, kabızlığa iyi geliyor. Kayısı marmelatı da Türkiye'de özellikle kahvaltı da en sevilen lezzetler arasında... Peki, kayısı marmelatı nasıl yapılır? İşte kayısı marmelatı için gerekli olan malzemeler, kayısı marmelatının yapılış aşamaları:
KAYISI MARMELATI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 1 kilo kayısı
- Yarım limon suyu
- 3,5 su bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı su
- İsteğe göre 2 adet karanfil
Yapılışı:
- Kayısılar iyice yıkanır ve çekirdekleri çıkarılır
- Kayısılar küçük olacak şekilde doğranır
- Tencereye bir sıra kayısı, bir sıra şeker konur ve tencerenin ağzı kapanır
- Akşamdan sabaha kadar bekletilir
- Daha sonra ocağa konulur
- Orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika kaynatılır
- Üstünde köpük oluşunca tahta kaşıkla köpükler alınır
- Kıvamının olup olmadığını bir küçük tabağa koyup anlayabilirsiniz
- Tencereden almadan yarım limon suyunu ekleyip 5 dakikada öyle kaynatın
- Pişen kayısıları sıcakken el blendırından pürüzsüz olana kadar geçirin
- Yine sıcakken cam kavonazlara koyun ve ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin
- Güneş almayan, serin ve kuru ve yerde bir gün bekletin.
Afiyet olsun...
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