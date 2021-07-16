Evde kayısı marmelatı nasıl yapılır? Püf noktaları ile kayısı marmelatı tarifi

A, B, C, E vitaminleri içeren kayısı aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu özelliğiyle de oldukça faydalı. Kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi vererek kilo kontrolü sağlıyor, kabızlığa iyi geliyor. Kayısı marmelatı da Türkiye'de özellikle kahvaltı da en sevilen lezzetler arasında... Peki, kayısı marmelatı nasıl yapılır? İşte kayısı marmelatı için gerekli olan malzemeler, kayısı marmelatının yapılış aşamaları:

KAYISI MARMELATI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilo kayısı

Yarım limon suyu

3,5 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

İsteğe göre 2 adet karanfil

Yapılışı:

Kayısılar iyice yıkanır ve çekirdekleri çıkarılır

Kayısılar küçük olacak şekilde doğranır

Tencereye bir sıra kayısı, bir sıra şeker konur ve tencerenin ağzı kapanır

Akşamdan sabaha kadar bekletilir

Daha sonra ocağa konulur

Orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika kaynatılır

Üstünde köpük oluşunca tahta kaşıkla köpükler alınır

Kıvamının olup olmadığını bir küçük tabağa koyup anlayabilirsiniz

Tencereden almadan yarım limon suyunu ekleyip 5 dakikada öyle kaynatın

Pişen kayısıları sıcakken el blendırından pürüzsüz olana kadar geçirin

Yine sıcakken cam kavonazlara koyun ve ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin

Güneş almayan, serin ve kuru ve yerde bir gün bekletin.

Afiyet olsun...

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