İftarda ne yemeli ne yememeliyiz? Karbonhidrat tüketilebilir mi? Hangi tatlıları tercih etmeliyiz?

Ramazan ayında uzun sürecek olan açlık, sahur ve iftarda doğru beslenilmezse bir takım sağlık sorunlarını doğurabiliyor. Sahur ve iftar yemeklerinin dengeli ve sağlıklı bir şekilde planlanması, bütün Ramazan ayını rahat geçirmenizi ve olası sağlık problemlerinden kaçınmanızı sağlayacaktır. İftarda dengeli beslenmenin ve porsiyon kontrolü yapmanın oldukça önemli olduğunu belirten Diyetisyen Gülçin Işık, iftarda nasıl beslenilmesi ve besinleri tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı:

Dinlendiğiniz takdirde daha az yediğinizi fark edeceksiniz

İftarda öncelikle suyla başlangıç yapmanızı önermekteyiz. Tuz ihtiyacı varsa zeytin, tatlı ihtiyacı varsa hurmayla devam edilebilir. Ardından da bir kase çorbayla iftarın başlangıcı tamamlanabilir. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken çok hızlı su ve çorba tüketimi yapmamanız ve sonrasında 5-10 dakikalık bir dinlenme önermekteyiz.

Dinlendiğiniz takdirde dinlenmeyenlere kıyasla daha az yediğinizi fark edeceksiniz Dolayısıyla bu durum; doyma süresini doldurmak açısından, sindirim sistemini yormamak açısından oldukça kritik. Sonrasında güzel bir mevsim salatasıyla devam edebiliriz.

Ana yemekte neler tercih edilmelidir?

Garnitür sebzeler, et, tavuk, balık, baklagiller şeklinde ana yemeğimizi devam ettirebiliriz. Burada önemli nokta; et tüketimi olduğunda mutlaka sebze ile desteklemeniz. Ayrıca uzun süre sıvı alımının olmaması, öğünün ikiye düşmesiyle beraber lif alımı azalıp kabızlık yaşanabiliyor. Bunu önlemek amaçlı et tüketiyorsanız sebzeyle destek yapılması gerekiyor.

Karbonhidrat tüketilebilir mi?

Karbonhidrat kaynakları tüketilebilir. Bulgur, makarna, pilav ve hatta pide tüketilebilir. Diyet listenizdeki ekmek tüketiminiz ne kadarsa o kadar pide tüketebilirsiniz. Bir dilim ekmek bir avuç kadar pide demekse, listenizde üç dilim ekmek varsa 3 avuç kadar pide tüketebilirsiniz.

İftardan sonra bunlara dikkat!

İftardan sonra minik bir ara öğün yapılabilir. Burada yine sıvı desteği oldukça önemli, tüketmemiz gereken kadar suyu yetiştirmemiz gerekiyor, bitki çaylarıyla da bu desteklenebilir. Ayrıca, meyve ve süt, yoğurt, kefir gibi ürünler tüketilebilir, kuruyemişler tercih edilebilir ancak kuruyemişlerin sıvı içeriği düşük olduğu için meyve ve yoğurt çok daha iyi bir örnek denilebilir.

Hangi tatlılar tercih edilebilir?

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmemiz gerekiyor; Güllaç zaten Ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Bunun haricinde sütlaç, dondurma gibi tatlılar tüketilebilir. Dengeli bir şekilde beslenildiği sürece Ramazan ayı boyunca hem kilo almaz hem de sağlığınızı bozmamış olursunuz.