Kadayıf dolması

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Kadayıf dolması tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

300 g tel kadayıf

2 su bardağı dövülmüş ceviz

3 yumurta

Şerbeti için

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin. Bir-iki taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle parçalayıp avucunuzun içinde 15 cmx15 cm’lik, her tarafı aynı kalınlıkta olacak biçimde kareler hazırlayın. Ortasına ceviz koyup, dolma şeklinde sarın. Kadayıf ve ceviz bitene kadar işleme devam edin. Yumurtayı derin bir kasede çırpın ve kadayıf dolmaları yumurtaya bulayın. Ayçiçek yağında kızartın ve soğuk şerbetin içine atıp 10 dakika bekletin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

