Kahveli parfe

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Kahve sevenler bu tarife bayılacak!

4 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı süt

2 paket krem şanti

Yarım su bardağı fındık içi

15 yulaflı bisküvi

1 yemek kaşığı instant kahve

Sos için

150 gr bitter çikolata

150 ml krema



Hazırlanışı:

Sütü büyük bir kaseye alın. Kahveyi ekleyip eritin. Krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın. Bisküvileri küçük parçalar şeklinde kırıp krem şantiye ekleyin. Ortadan ikiye kesilmiş fındıkları karışıma ilave ederek karıştırın. Dikdörtgen bir kalıba streç folyo yayın ve karışımı içine doldurun. Parfeyi derin dondurucuda 2 saat bekletin. Kremayı tavaya alıp kaynatmadan ısıtın. çikolatayı küçük parçalara bölerek kremaya ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Soğumaya bırakın. Kalıbı ters çevirerek parfeyi servis tabağına alın. Üzerine çikolata sosunu ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.