Kakaolu kek tarifi

Malzemeler:

150 gr tereyağı, oda ısısında

270 gr toz şeker

75 gr kakao

1 paket vanilya

2 yumurta

65 gr un

File badem



Hazırlanışı:

Fırını 170 dereceye ayarlayın. 23 cm’lik kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt serin. Tereyağı, şeker, kakao ve vanilyayı ısıya dayanıklı çukur bir kaseye alın. İçi kaynayan su dolu bir tencerenin içerisine oturtun ve tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Kaseyi ocaktan alıp teker teker yumurtaları ekleyip spatula ile karıştırın. Unu ekleyin ve hamuru kalıba aktarın. Üzerine file badem serpin. Fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.