Kakaolu kek tarifi
Malzemeler:
150 gr tereyağı, oda ısısında
270 gr toz şeker
75 gr kakao
1 paket vanilya
2 yumurta
65 gr un
File badem
Hazırlanışı:
Fırını 170 dereceye ayarlayın. 23 cm’lik kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt serin. Tereyağı, şeker, kakao ve vanilyayı ısıya dayanıklı çukur bir kaseye alın. İçi kaynayan su dolu bir tencerenin içerisine oturtun ve tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Kaseyi ocaktan alıp teker teker yumurtaları ekleyip spatula ile karıştırın. Unu ekleyin ve hamuru kalıba aktarın. Üzerine file badem serpin. Fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.