Kayısı tatlısı tarifi

Malzemeler:

25 kuru kayısı

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limonun suyu

1 çay bardağı bütün Antep fıstığı

Süslemek için

Kaymak

Toz Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Kuru kayısıları yıkayıp üzerini örtecek kadar su ekleyin ve bir gece bekletin. Ertesi gün kayısıları süzmeden üzerine toz şeker ilave ederek kendi suyu ile pişirin. Pişince limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın. Kayısılar soğuyunca ortadan kesip aralarına kaymak ve üçer tane Antep fıstığı yerleştirin. Kenarlarını toz Antep fıstığına bulayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip servis yapın.