Keşkül-ü fukara

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Tatlı bir öneri!

6 kişilik -

Malzemeler

3 yemek kaşığı pirinç unu

1.5 yemek kaşığı nişasta

1 litre süt

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı toz badem

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Üzeri için

Kaymaklı dondurma

Antep fıstığı



Hazırlanışı

Pirinç unu ve nişastayı bir tencereye koyun, sütün bir kısmını ilave edip karıştırarak eritin. Sütün kalan kısmını, toz şekeri, toz bademi ekleyin ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Toz Antep fıstığını da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Servis kuplarına paylaştırın, oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın ve soğuyana kadar bekletin. Antep fıstığı ve kaymaklı dondurma ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.