Bu nefis tatlıyı evde kolayca hazırlayabilirsiniz!

Muzu kızartıp üzerine bal gezdirerek pratik ve lezzetli bu tatlıyı kolayca hazırlayabilirsiniz.

2 muz

Hamuru için

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için

2 su bardağı Ayçiçek yağı

Üzeri için

Bal

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Hamuru için un, kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırma kabında harmanlayın. Su ve sütü ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. 4 cm kalınlığında dilimlediğiniz muzları önce nişastaya sonra sütlü karışıma batırın ve kızgın yağda kızartın. Kızaran muzları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirdikten sonra bir servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Hindistan cevizi serpin. Sıcak servis yapın.





