Bu nefis tatlıyı evde kolayca hazırlayabilirsiniz!
Muzu kızartıp üzerine bal gezdirerek pratik ve lezzetli bu tatlıyı kolayca hazırlayabilirsiniz.Malzemeler
2 muz
Hamuru için
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta
Kızartmak için
2 su bardağı Ayçiçek yağı
Üzeri için
Bal
Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Hamuru için un, kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırma kabında harmanlayın. Su ve sütü ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. 4 cm kalınlığında dilimlediğiniz muzları önce nişastaya sonra sütlü karışıma batırın ve kızgın yağda kızartın. Kızaran muzları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirdikten sonra bir servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Hindistan cevizi serpin. Sıcak servis yapın.