Künefe tarifi
Malzemeler:
250 gr tel kadayıf
75 gr tereyağı
150 gr dil peyniri
Şerbeti için
1.5 su bardağı toz şeker
1.5 su bardağı su
Servis için
Kaymak veya vanilyalı dondurma
Toz Antep fıstığı
Hazırlanışı:
Yapışmaz yüzeyli tava ya da künefe kaplarını tereyağı ile yağlayın. İçlerine tel kadayıfları yerleştirin. Dil peynirini ince dilimleyip kadayıfların üzerine serpiştirin. Tereyağını küçük küp doğrayarak peynirlerin üzerine ilave edin. Üzerlerini tekrar tel kadayıf ile kapatın. 170 dereceye ayarlı fırında her iki tarafı da kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti için su ile şekeri kaynatın. Künefe ılıkken sıcak şerbeti üzerine dökün. Toz Antep fıstığı serpip, kaymak veya vanilyalı dondurma ile servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.