Mandalinalı kek tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı rendelenmiş mandalina kabuğu

2/3 su bardağı zeytinyağı

3 yumurta

1 su bardağı mandalina suyu

Üzeri için

250 ml krema

Mandalina dilimleri

2 yemek kaşığı pudra şekeri



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. 23 santim ebatındaki kek kalıbını yağlayın. Un, kabartma tozu ve tuz büyük bir kaseye eleyin. Rendelenmiş mandalina kabuğu ve şekeri bir kaseye alıp elinizle ovalayın. Zeytinyağını ekleyip mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyerek (eklemeler arası 3-5 dakika) çırpmaya devam edin. Mikseri durdurup unlu karışımın 1/3’ünü ekleyin. Un tamamen kaybolana kadar çırpın. Mikseri durdurup mandalina suyunun yarısını ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ardından sırasıyla unlu karışımın 1/3’ünü, mandalina suyunun geri kalanı ve unlu karışımın son kısmını ekleyerek yavaşça çırpın. Karışımı kek kalıbına dökün. 50 dakika boyunca fırında pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kekin kalıbın içinde ılınmasını bekleyin. Soğuk kremaya yavaşça pudra şekeri ekleyip katılaşana kadar çırpın. Soğuyan kekin üzerine yayın. Mandalina dilimleriyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

