Meyve şöleni tarifi
Malzemeler:
140 g çilek
80 g frambuaz
50 g yaban mersini
1 limonun rendelenmiş kabuğu
100 g beyaz çikolata
140 ml krema
2 yemek kaşığı pudra şeker
Hazırlanışı:
Küp doğradığınız çilekler, frambuaz ve yaban mersinini geniş bir kasede harmanlayıp ısıya dayanıklı servis kaplarına paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş limon kabuğu serpip buzdolabında 4 saat bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin kremayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Kremalı çikolatayı buzdolabından çıkarttığınız meyvelerin üzerine paylaştırın. Üzerlerine pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 175 derece fırında 3-4 dakika pişirin. Ilık servis yapın.