Meyve şöleni tarifi

Malzemeler:

140 g çilek

80 g frambuaz

50 g yaban mersini

1 limonun rendelenmiş kabuğu

100 g beyaz çikolata

140 ml krema

2 yemek kaşığı pudra şeker



Hazırlanışı:

Küp doğradığınız çilekler, frambuaz ve yaban mersinini geniş bir kasede harmanlayıp ısıya dayanıklı servis kaplarına paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş limon kabuğu serpip buzdolabında 4 saat bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin kremayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Kremalı çikolatayı buzdolabından çıkarttığınız meyvelerin üzerine paylaştırın. Üzerlerine pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 175 derece fırında 3-4 dakika pişirin. Ilık servis yapın.