Meyveli dondurma

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Malzemeler

8 adet çekirdeksiz üzüm

5 adet çilek

8 adet böğürtlen

1 yemek kaşığı damla çikolata

2 top damla sakızlı dondurma



Hazırlanışı

Üzümleri ikiye bölün, çilekleri küçük küçük doğrayın. Sadece böğürtlen tane olarak kalsın. Bu meyveleri karıştırdıktan sonra dondurma kupunun dibine önce biraz dondurma koyun. Sonra karışık meyveleri katın. Üzerine tekrar dondurma koyup üzerine bir kat daha meyveli karışımdan dökün. Kalan dondurmayla üstlerini kapatın. Son olarak damla çikolatayla süsleyip servis yapın.