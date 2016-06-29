Beş çayının yanına tatlı bir öneri...
Malzemeler
1 paket kuru maya
Yarım su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yumurta
100 g tereyağı
1 paket vanilya
4 su bardağı un
Dolgusu için
Çilek reçeli
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
Pudra şekeri
Nane yaprakları
Hazırlanışı:
Maya, süt ve şekeri geniş bir kasede maya tamamen eriyinceye kadar çırpın. Kalan tüm malzemeyi ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Berliner toplarını kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Reçeli bir sıkma torbasına doldurun ve soğuyan Berlinerlerin kenarından sıkarak içlerini doldurun. Üzerine pudra şekeri serpin. Nane yapraklarıyla süsledikten sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.