Selanik tatlısı tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı

Hindistan cevizi

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için

1/2 kg toz şeker

4 su bardağı su



Hazırlanışı:

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri orta boy bir tencereye aktarın. Kısık ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için mısır unu, un, yumurta, şeker ve sıvı yağı derin bir kaseye aktarın. Hindistan cevizi ve karbonatı da ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içlerinizin arasında yuvarlayın. Hazırlanan hamurları pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar 30 dakika pişirin. Henüz sıcak haldeyken üzerlerine soğuk şerbet gezdirip, şerbeti çekmelerini bekleyin. Dilerseniz üzerlerine Hindistan cevizi serpiştirerek soğuk olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.