Waffle tarifi
Malzemeler:
100 g tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
3 yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Bir tutam tuz
Üzeri için:
Sürülebilir çikolata
Meyve
Hazırlanışı:
Waffle hamuru için eritip soğuttuğunuz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Kalan tüm malzemeyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Harçtan bir kepçe kadar alarak yağladığınız waffle makinesine yayın. Her iki tarafı da kızarınca bir servis tabağına alın. Üzerine sürülebilir çikolata sürüp mevsim meyveleriyle süsleyin. Ilık servis yapın.