Waffle tarifi

Malzemeler:

100 g tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

3 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Sürülebilir çikolata

Meyve



Hazırlanışı:

Waffle hamuru için eritip soğuttuğunuz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Kalan tüm malzemeyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Harçtan bir kepçe kadar alarak yağladığınız waffle makinesine yayın. Her iki tarafı da kızarınca bir servis tabağına alın. Üzerine sürülebilir çikolata sürüp mevsim meyveleriyle süsleyin. Ilık servis yapın.