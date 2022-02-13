Zümrüt tatlısı tarifi evde nasıl yapılır?

Kolaylıkla yapabileceğiniz zümrüt tatlısı tarifi

Zümrüt tatlısı tarifi evde nasıl yapılır?
  • Malzemeler:
    4 su bardağı süt
    125 g margarin
    1 su bardağı un
    1.5 su bardağı şeker
    1 paket vanilya
    Tabanı için
    1 kivi
    1 paket kivi jölesi

    Hazırlanışı:
  • Kivi jölesini üzerinde yazdığı gibi hazırlayın. Servis yapacağınız kaselerin tabanına 3’er yemek kaşığı paylaştırın.
  • Üzerlerine ince dilimlenmiş kivileri oturtun ve jölenin donması için bekletin. Muhallebisi için yağı bir tencerede eritin.
  • Üzerine un ekleyerek kokusu hafif çıkana kadar kavurun. Kavrulan unun üzerine 4 su bardağı sütü karıştırarak, yavaş yavaş ilave edin.
  • Karışım ılınmaya başlayınca şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
  • Ardından vanilyayı da ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın. Muhallebiyi 3-4 dakika soğuttuktan sonra iyice soğumuş olan kivili jölenin üzerlerine paylaştırın.
  • Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak iyice soğutun. Servis tabağına ters çevirip servis yapın.