Zümrüt tatlısı tarifi evde nasıl yapılır?
Kolaylıkla yapabileceğiniz zümrüt tatlısı tarifi
- Malzemeler:
4 su bardağı süt
125 g margarin
1 su bardağı un
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Tabanı için
1 kivi
1 paket kivi jölesi
Hazırlanışı:
- Kivi jölesini üzerinde yazdığı gibi hazırlayın. Servis yapacağınız kaselerin tabanına 3’er yemek kaşığı paylaştırın.
- Üzerlerine ince dilimlenmiş kivileri oturtun ve jölenin donması için bekletin. Muhallebisi için yağı bir tencerede eritin.
- Üzerine un ekleyerek kokusu hafif çıkana kadar kavurun. Kavrulan unun üzerine 4 su bardağı sütü karıştırarak, yavaş yavaş ilave edin.
- Karışım ılınmaya başlayınca şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
- Ardından vanilyayı da ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın. Muhallebiyi 3-4 dakika soğuttuktan sonra iyice soğumuş olan kivili jölenin üzerlerine paylaştırın.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak iyice soğutun. Servis tabağına ters çevirip servis yapın.