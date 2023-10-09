Tüketime hazır yemeklerden kaçınmanız için 5 neden!

Yemeye hazır noodle, tavuk biryani, karidesli pilav ve daha fazlasının düşüncesi cezbedici gelebilir. Hazırlanması kolaydır, daha az zaman alır ve nispeten ucuzdur. Yani evet, uzun bir günün ardından hazır yemek, mutfağa gidip yemek hazırlamaktan çok daha çekici görünecektir. Bazıları güne başlamanın kolay ve lezzetli yolu olarak sosis ve salam gibi yiyecekleri de buluyor. Peki hazır gıdalar vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlıyor mu? Hazır yemeklerden kaçınmanın neden sağlıklı bir şey olduğunu öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Tüketime hazır yemekler nelerdir?

Genellikle hazır yemek veya önceden paketlenmiş yemek olarak adlandırılan tüketime hazır yemekler, hızlı ve kolay tüketim için tamamen pişirilmiş, hazırlanmış ve paketlenmiş gıda ürünleridir. Bu yemekler genellikle dondurulmuş akşam yemekleri, konserve çorbalar, mikrodalgada pişirilebilen yemekler ve önceden paketlenmiş salatalar gibi çeşitli formlarda mevcuttur.

PAKETLENMİŞ YEMEKLERDEN UZAK DURMANIZ İÇİN NEDENLER

1. Yüksek miktarda işlenmiş içerik



Tüketime hazır yemeklerin çoğu, koruyucu maddeler, yapay tatlar ve renklendiriciler de dahil olmak üzere yüksek miktarda işlenmiş içerik içerir. Bu katkı maddelerini düzenli olarak yerseniz sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir.

2. Yüksek sodyum

Tüketime hazır yemeklerdeki sodyum (tuz) içeriği, lezzeti arttırmak ve raf ömrünü uzatmak için sıklıkla yükseltilir. Uzmanlar, aşırı sodyum alımının kalp hastalığı ve felç için risk faktörü olan yüksek tansiyona katkıda bulunabileceğini söylüyor. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre tükettiğimiz tuzun yaklaşık dörtte üçü hazır yemekler de dahil olmak üzere gıdalardan geliyor.

3. Besin yoğunluğu düşük

Bazı hazır yemeklerde lif, vitamin ve mineraller gibi temel besinler eksiktir. Sağlığı korumak için gerekli besinsel faydalar olmadan boş kaloriler sağlayabilirler.

4. Sağlıksız yağ oranı yüksek

Uzmanlar, bazı hazır yemeklerin yüksek miktarda sağlıksız doymuş ve trans yağ içerebileceğini, bunun da kolesterol düzeylerini yükseltebileceğini ve sonuçta kalp hastalığı riskini artırabileceğini söylüyor.

5. Kilo alımı

Pek çok hazır yemek aşırı büyük porsiyonlarda gelir, bu da aşırı yemeyi teşvik eder ve potansiyel olarak kilo alımına ve obezite gibi ilgili sağlık sorunlarına yol açar. Ayrıca, ortalama olarak, çoğu hazır yemeğin kalorisi, eklenen yağlar ve şekerler nedeniyle yoğun olduğundan, bunları daha sağlıklı ev yapımı seçeneklerle değiştirmek, önemli ölçüde kalori tasarrufu sağlayabilir. Örneğin, tipik bir dondurulmuş hazır yemek yaklaşık 500 ila 800 kalori içeriyorsa ve bir kişi her gün bu öğünlerden birini yerse, haftada yaklaşık 3.500 ila 5.600 kalori tasarruf edebilir. Zamanla bu kalori azalması, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birleştirildiğinde kilo kaybına katkıda bulunabilir veya daha sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olabilir.