Akşama sıcak bir çorba!

Malzemeler

• En küçük boy lahananın 1/4’ü

• 1 Türk kahve fincanı pirinç

• 1 lime (yeşil limon) rendesi ve suyu

• 1 yemek kaşığı soya sosu

• 2 tatlı kaşığı zencefil rendesi

• 3-4 diş ince dilimlenmiş sarımsak

• 10-15 adet mantar (shiitake, kültür ya da kestane)

• 2 adet acı sivri biber

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 lt tavuk suyu



Hazırlanışı

Mantarları temizleyip dörde kesin. Zeytinyağında soteleyin. Suyunu bırakıp çektikten sonra ince doğranmış sivri biber, sarımsak ve zencefil ilave edin, 5 dakika birlikte pişirin. Tavuk suyu, lime rendesi, yıkanmış pirinç ilave edin ve 15-20 dakika kısık ateşte pişirin. İnce kıyılmış lahanayı ekleyin, yumuşayana kadar pişirin. Soya sosu, lime suyu, pul biber ilave ederek servis yapın. Uzak Doğu tarzı bu nefis çorbayı yanında kızarmış karides cipsi ile denemenizi tavsiye ederiz.

