Analı kızlı

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr kuşbaşı et

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

7-8 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Köfte için:

500 gr yağsız kıyma

5 su bardağı ince bulgur

2 yumurta

Tuz

İç harcı için:

300 gr kıyma

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Yarım su bardağı bulguru sıcak su ile ıslatın ve üzerine bir kapak kapatarak yumuşayıncaya kadar bekletin. İç harcı için, soğanı küp şeklinde doğrayın ve kıymaya ekleyin. Zeytinyağı ilave edip orta ateşte kavurun. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Köfteler için çiğ kıymaya kuru bulguru ve tuzu ilave edip arada elinizi ıslatarak yoğurun. Islatılmış yumuşak bulguru ekleyin. Yumurtaları kırıp elinizi ıslatarak iyice yoğurun. Hamurdan cevizden iri parçalar kopartıp avucunuzda içini oyarak çukurlaştırın ve içine 1.5 tatlı kaşığı kadar kıymalı iç harçtan doldurun. Uç kısmını kapatıp yuvarlayın. Hamurun yarısını bu şekilde hazırlayın. Diğer yarısını küçük misket köfteler şeklinde hazırlayın. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika kavurun. Salçaları ekleyip karıştırın. Sıcak su ilave ederek orta ateşte 25 dakika kaynatın. Nohudu ve köfteleri ekleyerek 20-25 dakika pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Üzerine tereyağlı nane ya da kuru nane gezdirerek servis yapın.



