Aşotu Çorbası

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Erzurum'a özel bir lezzet...

- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 soğan

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı aşotu (kişniş)

4 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Köfte için:

250 gr kıyma

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Buğdayı 4 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu derin bir kapta karıştırın. Buğdayı haşladığınız sudan 1 kepçe kadar alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek karıştırın. Kaynamakta olan buğdaya ilave edip hızlıca karıştırın. Tavaya tereyağını ekleyip eritin. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Soğan yumuşayınca çorbaya ekleyip karıştırın. Kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Misketten daha küçük köfteler hazırlayın. Kaynayan çorbaya ilave edin. Kişniş, tuz ve karabiberi ilave edip köfteler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.