Avokadolu salata tarifi

Malzemeler:

1 avokado

250 g çilek

1 demet ince yapraklı taze roka

1/5 demet maydanoz

2-3 dal taze fesleğen

3-4 dal taze nane

1 çay bardağı ceviz içi

100 g keçi peyniri (isteğe bağlı)

Sos için

2 yemek kaşığı balzamik sirke

Yarım yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Taze otları yıkadıktan sonra sularının iyice süzülmesini sağlayın. Avokadoyu ikiye bölüp ortasındaki çekirdeği çıkarıp ince dilimleyin. Çilekleri de yıkadıktan sonra ince dilimleyin. Rokanın yapraklarını saplarından ayırın. Roka hariç tüm yeşillikleri ince kıyın ve roka ile beraber karıştırın. Servis tabağına yeşillikleri alın. Üzerine avokado ve çilek dilimlerini ekleyin. Ceviz ve ufalanmış keçi peynirini serpin. Sos için gerekli malzemeleri iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip karıştırın ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.