Ayran çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yapımı kolay ve lezzetli bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 kg süzme yoğurt

Tuz

Nane

2 kaşık zeytinyağı

Toz kırmızı biber



Hazırlanışı:

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayarak buğdaylar yumuşayıncaya kadar pişirin ve süzün. Yoğurdu suyla karıştırarak, ayrandan daha kıvamlı bir hale getirin. Dilediğiniz kadar tuz ilave edin, buğdayları içine atarak karıştırın. Mevsime göre kuru ya da taze nane ile tatlandırın. Zeytinyağını tavada hafifçe kızdırarak toz kırmızı biberi içine atın, bir kez çevirip hemen altını kapatın. Soğuduktan sonra ayran çorbasının üzerine bir kaşık yardımıyla az miktarda dökerek servise hazırlayın.