Şahane lezzet ayvalı fırın köfte tarifi

Malzemeler:

1 kg ayva

50 g tereyağı

500 g orta yağlı kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım demet maydanoz (Kıyılmış)

Yarım demet dereotu (Kıyılmış)

3 domates (Dilimlenmiş)



Hazırlanışı:

Ayvaları soyun, kabuklarını temizleyin. Yarım parmak kalınlığında ve yarım ay şeklinde dilimleyin. Tereyağının yarısını eritin ve ayvaların her iki tarafını kızartın. Kızarttığınız ayva dilimlerinin yarısını ısıya dayanıklı tepsinin içini tamamen kapatacak şekilde dizin. Kıymaya ince rendelenip suyu sıkılmış soğanı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyip iyice yoğurun. En son kıyılmış otları ilave edip tekrar yoğurun. Köfte hamurundan küçük parçalar koparın, avucunuzun içinde yuvarlayıp yassılaştırın. Ayva dilimlerinin üzerine hazırladığınız köfteleri dizin. Kalan ayva dilimlerini de üzerine paylaştırın. Üzerine kalınca dilimlenmiş domatesleri dizin ve kalan tereyağını eritip dökün. 170 dereceye ayarlı fırında, 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.