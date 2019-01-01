Baharatlı ve tavuk etli kayısılı yahni tarifi

Malzemeler

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 büyük boy soğan

700-800 g tavuk eti (Tercihen kalça şiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

Deniz tuzu

250 g kuru kayısı



Hazırlanışı

Tencereyi ocağa alın. İyice ısınınca yağı gezdirip soğanı ilave edin, yumuşayana kadar kavurun. Yarım mandalina büyüklüğünde doğradığınız tavuk etini ekleyin. Etleri sürekli çevirerek 5 dakika pişirin. Kimyonu, tarçını, toz zencefili ve üzerini örtecek kadar suyu ilave edin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte, 25 dakika pişirin. Kuru kayısıları 25’inci dakikada ekleyin. Tencerenin kapağını yeniden kapatın ve 15 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

