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Balık çorbası

Lezzeti ve şifası bol balık çorbası tarifi

Malzemeler:
1 kg kırlangıç balığı
6 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
1 adet büyük boy havuç
1 adet defne yaprağı
1/2 demet maydanoz
1 adet kereviz sapı
1/2 limon suyu
1/2 çay kaşığı zerdeçal
1 diş sarımsak
Terbiyesi için
1 adet yumurta sarısı
1 adet limon suyu

Hazırlanışı:
Kırlangıç balığını ayıklayıp, temizleyin. Kuruladıktan sonra balığı bir tencereye aktarın ve üzerine soğuk su ekleyin. Kereviz sapını, havucu, soğanı küçük parçalar halinde kesin. Ayrıca maydanoz, sarımsak, defne yaprağını da doğradıktan sonra, limon suyu, zerdeçal ve tuz ile aynı tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Balığın tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler, özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın. Lezzetini alan balık suyunu süzgeçten geçirin. Balık suyunu ayrı bir tencereye alın. Ayrı bir yerde terbiyesi için limon suyu ve yumurta sarısını hızlıca karıştırın. Sıcak olan balık suyuna azar azar aktarın. Terbiyesi ile birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra bekletmeden servis edebilirsiniz.

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