Akşam yemeği için sağlıklı bir öneri...

Malzemeler

400 gr kemiksiz kuzu kol eti

1 kg küçük boy bamya

20 arpacık soğan

3 olgun domates

2 dal taze kişniş

5-6 diş sarımsak

1 limonun suyu

2 su bardağı tavuk suyu

Ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Eti küçük parçalar şeklinde doğrayın. Bir miktar ayçiçek yağını tencerede ısıtıp etleri kavurun. Bamyaların baş kısımlarını külah şeklinde kesip temizleyin. Arpacık soğan, kişniş ve sarımsağı ince doğrayın. Domatesleri küp şeklinde doğrayın. Tencereye sırasıyla arpacık soğan, bamya, domates, kişniş ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavuk suyu kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyip sıcak servis yapın.