Bamya yahnisi tarifi...

Malzemeler

400 g kemiksiz kuzu kol eti

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

20 arpacık soğan

5-6 diş sarımsak

1 kg küçük boy bamya

3 domates

2 dal taze kişniş

2 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

1 limonun suyu



Hazırlanışı:

Kuşbaşı doğradığınız kuzu kol etini tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Tencereye sırasıyla arpacık soğan, ezdiğiniz sarımsak, baş kısımlarını temizlediğiniz bamya ve küp doğradığınız domatesi ilave edip 4-5 dakika kavurun. Tavuk suyunu ilave edip baharatlarla tatlandırın. Kaynadıktan sonra ince kıydığınız kişnişi ilave edip 20 dakika daha pişirin. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

