Bamya yahnisi tarifi...
Malzemeler
400 g kemiksiz kuzu kol eti
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
20 arpacık soğan
5-6 diş sarımsak
1 kg küçük boy bamya
3 domates
2 dal taze kişniş
2 su bardağı tavuk suyu
Tuz
Karabiber
1 limonun suyu
Hazırlanışı:
Kuşbaşı doğradığınız kuzu kol etini tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Tencereye sırasıyla arpacık soğan, ezdiğiniz sarımsak, baş kısımlarını temizlediğiniz bamya ve küp doğradığınız domatesi ilave edip 4-5 dakika kavurun. Tavuk suyunu ilave edip baharatlarla tatlandırın. Kaynadıktan sonra ince kıydığınız kişnişi ilave edip 20 dakika daha pişirin. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.