Barbunya piyazı tarifi

Malzemeler:

500 gr taze barbunya

1 kırmızı soğan

1 kesme şeker

5-6 kiraz domates

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük acı kırmızıbiber

2-3 dal maydanoz

Pul biber

Tuz



Hazırlanışı:

Barbunyayı kesme şeker eklediğiniz suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Domatesleri yıkayıp dörde bölün. Soğanın kabuklarını soyup yarım ay şeklinde ince doğrayın. Maydanozları bol suyla yıkadıktan sonra ince kıyın. Kırmızı biberi küçük parçalara ayırıp tüm malzemeyi bir kasede harmanlayın. Pul biber, tuz ilave edin. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu ekleyip servis yapın.